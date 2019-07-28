ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Galatasaray Taraftarlar Kulübü tarafından 22. şampiyonluk balosu düzenlendi.

TİMS Fabrika Salonu'nda düzenlenen geceye, Ereğli Galatasaray Taraftar Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaraylı Sporcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Banu Vahapoğlu Akgün, Galatasaray yüzme branşı milli sporcuları Oya Beybaş, Cahide Şeyman Kalaylı ve çok sayıda taraftar katıldı. Galatasaray'ın kazandığı kupaların salona gelişiyle taraftarlar büyük coşku yaşadı. Kupaları kaldıran taraftarlar, marşlar söyleyerek gece boyu eğlendi. Gecede şarkıcı Gökçe Kırgız da bir konser verdi.

Gecenin sonunca DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla doyasıya eğlenen Galatasaray taraftarları unutulmaz bir gece yaşadı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)