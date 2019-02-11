TFF 2. Lig temsilcimiz Zonguldak Kömürspor'un altyapısında yetişen 13 yaşındaki genç stoper oyuncusu Arhan Çakıroğlu, gösterdiği başarılı performans ile Gençlerbirliğine transfer olmuştu. Genç yetenek Çakıroğlu, geçtiğimiz günlerde davet üzerine Ay Yıldızlı forma altında Milli Takım seçmelerinde boy gösterdi. Zonguldaklı 13 yaşındaki genç yetenek Arhan Çakıroğlu, seçmelerde de yetenekleri ile ön plana çıkarak Milli formayı kaptı. Çakıroğlu, Ay Yıldızlı forma altında Ankara'da 14-16 Şubat tarihleri arasında Cebeci Stadyumunda oynanacak hazırlık maçında forma giyecek.

Zonguldak Kömürspor altyapı antrenörü Muhammet Şafak, "Genç yeteneğimiz Arhan ilk önce Gençlerbirliği formasını şimdi de Milli formayı kaptı.İnşallah daha iyi olacak. Milli forma altında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Amacımız yeni Arhan'lar çıkarmak. Bunun içinde daha çok çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

İHA