Zonguldak Kömürspor'da yeniden Süleyman Caner dönemi

Zonguldak Kömürspor'da beklenen olağanüstü kongre yapıldı. Mevcut Başkan Süleyman Caner tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi.

04 Temmuz 2019, Perşembe 01:19
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Zonguldak Kömürspor'da yeniden Süleyman Caner dönemi

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da olağan kongresi 26 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Tekrar toplanan Zonguldak Kömürspor yönetimi olağanüstü kongresini Ticaret ve Sanayi Odasında yaptı. 

Mevcut Başkan Süleyman Caner'i liste ile aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in yeni yönetimi 27 kişilik ekipten oluşuyor. Geçtiğimiz dönemlerde yer alan bir çok yönetici yeni dönemde de listede yer aldı. Öte yandan kongrede alınan en önemli karar ise üyelik sistemi oldu. Artık yeni dönemde aylık 100 lira senelik 1200 lira düzenli ödeyen üyeler kongrede söz sahibi olabilecek. 

''3 yıl boyunca aidatı düzenli ödeyenler kongrede söz sahibi olacak'' 

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, “Bu sene Zonguldakspor’un iyi yerlere gelmesi lazım ve bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kulübü üyelik sistemine açtık tüzük tadilatı ile. 3 yıl boyunca üyelik aidatını düzenli ödeyenler seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Bunun adımını kongre ile atmış bulunuyoruz. Aylık 100, senelik Bin 200 lira olarak. Bu şekilde Zonguldakspor’un ayağa kalkması ve güçlenmesi lazım. Artık eleştiri zamanı değil iş ve kenetlenme zamanı. Ne kadar çok erken el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz.Bazı sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyordu ancak bir netice alamadık. İstekli olan arkadaşlarımızla bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı olurlar.” dedi. 

Kongre sonucunda oluşturulan yeni yönetimin listesi şu şekilde: 

Asil Üyeler 

Hüseyin Demir 

Muammer Toprak 

Tayfun Demir 

Muhammet Özdemir 

Doğan Şişman 

Şaban Aydemir 

Murat Koca 

Deha Emral 

Engin Küçükarslan 

Murat Candaş 

Lütfü Aydın 

Kerem Mantarlı 

Okan İlkbahar 

Sabit Danış 

Aşkın Demirci 

Esra Geyikli 

Derya Akbıyık 

Erim Zeki Berbeoğlu 

Muhammet Cüntay 

Caner Baydar 

Yasin Hamzaçebi 

Mehmet Abalı 

Adil Dilaver 

Osman Zaimoğlu 

Şükrü Öztürk 

Süleyman Bezir 

M.Hakan Gülay 

Süleyman Demiro 

Yedek Üyeler 

Seyfullah Demir 

Rüsdem Kiret 

Önder Kiret 

Hasan Yücesan 

İlhan Kutlu 

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