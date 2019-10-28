TFF 2. Lig Beyaz Gurup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Samsunspor maçını değerlendirdi. Başkan Caner, hafta sonu deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Sarıyer'den oyun ve kalite anlamında üstün olduklarını, son dakikada direkten dönen topla galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sarıyer karşısına galibiyet parolasıyla çıktıklarını ifade eden Caner, "Ama oyun olarak üstün olmamıza rağmen, kalemizde gördüğümüz 2 golle 2-0 yenik duruma düştük. Futbolcularımız kalite olarak yine üstündüler. Bunu sahada en iyi şekilde ortaya koyarak 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmeye başardılar. Hatta direkten dönen şutumuz var son dakika. O da girebilseydi belki de galibiyetle ayrılacaktık. Onun için başta Teknik Direktör Serkan Afacan olmak üzere bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. İstanbul deplasmanında takımını yalnız bırakmayan gerek buradan gerek oradan gelen taraftarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Takımlarını yalnız bırakmadılar, 90 dakika boyunca destek verdiler" diye konuştu.

"Samsunspor güçlü bir rakip"

Hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Samsunspor'un güçlü bira rakip olduğunu aktaran Caner, şunları kaydetti:

"Önümüzde Samsunspor maçı var. Tabi ki Samsunspor da taraftarı ile gelecek. Biz de en iyi şekilde hazırlanıp Samsunspor maçından galibiyetle ayrılmayı arzu ediyoruz. Onun için pazar günü maçın bayram havasında olmasını istiyorum. Pazar günü merkez, ilçeler ve beldeler olsun herkes maça gelerek takımına destek versin. Çocuklar da sahada gereğini yaparsa puan ya da puanlarla ayrılırız. Samsunspor güçlü ve ekonomik anlamda da zenginler."

İHA



