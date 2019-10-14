2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıraları hedefleyen Hekimoğlu Trabzon, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor karşısında adeta dağıldı. Geçtiğimiz hafta Sancaktepe’ye 4-1 yenilen Karadeniz ekibi, bu sefer de Zonguldak maçında 4-1 mağlup olarak hüsrana uğradı.

Oynadığı son 2 mücadelede galip gelemeyen Zonguldak’ta futbolcular, alınan farklı galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Stat: Vakfıkebir İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Ogün Kamacı xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan x, Bahadır Erol xx, Volkan xx, Maksut x (Muhammet Haşim Çoban dk.73 x), Oğuzhan x, Samet x (Emrullah Kokoç dk.80 ?), Dede Çelik x, Taha Gür x, Hakan Yavuz x (Murat Cem Akpınar dk.68 x), Caner Aktaş x, Taha Balcı xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Cenk Doğan xxx, Hakan Çevik xxx, Ramazan Işık xxx, Emre Can xxx, Muammer xxx, Serhat Baştan xx (Berkan dk.76 x), Metin xx (Oğuzhan dk.69 x), Onurcan xxx, Mehmet Gürkan xxx, Görkem xx ( Muhammet Özvardar dk.59 x)

Goller: Onurcan (dk.29 ve 67), Mehmet Gürkan (dk.82), Muammer (dk.90) (Zonguldak Kömürspor), Taha Balcı (dk.55) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)