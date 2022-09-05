Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncunun transferini bitirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü’nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı’yı kadrosuna kattı.

Transferleri gerçekleşen futbolcular, bugün kente gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.

İHA



