Zonguldak Kömürspor - Bayrampaşa maç sonucu: 4-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Tur müsabakasında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bayrampaşa'yı sahasında 4-1 mağlup ederek, üst tura yükseldi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 18:36
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Tur müsabakasında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bayrampaşa'yı sahasında 4-1 mağlup ederek, üst tura yükseldi. 

Stat: Kemal Köksal 

Hakemler: Alkım Aksoy xx, Yusuf Doğan xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx 

Zonguldak Kömürspor: Mustafa xx, Ercan xx, Cömert xx (İsmail dk. 64 xx), Berkan xx, Hüseyin xxx, Tahir xx (Kaan dk. 77 x), Şevket xx, Onur x (Turan dk. 37 xx), Emre xxx, Mert xx, Okan xxx 

Teknik Direktör: Cahit Terzi 

Bayrampaşa: Sercan x, Kenan xx, Sefa x, Güray xx, Süleyman x, Hamit x (İsmail dk. 61 x), Şamil xx, Hakan xx, Ahmet Güney xx (İbrahim Can dk. 62 x), Ahmet Arı xx (Sercan dk. 70 x), Hamza xx 

Teknik Direktör: Bülent Yenihayat 

Goller: Turan (dk. 43), Emre (dk. 46), Okan (dk. 58), İsmail (dk. 75) (Zonguldak Kömürspor), Hakan (dk. 80)(Bayrampaşa) 

Sarı kart: Turan (Zonguldak Kömürspor), Süleyman, Güray, Sefa (Bayrampaşa) 

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