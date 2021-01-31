MENÜ

Zonguldak Kömürspor, 263 maden işçisini unutmadı

Zonguldak Kömürspor, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırarak klip hazırladı.

31 Ocak 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
- A +
Zonguldak Kömürspor, 263 maden işçisini unutmadı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 3 Mart 1992 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisini unutmadı. Kulüp, 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırdı.

Formanın tanıtımı ise hazırlanan kliple yapıldı. Klipte, grizu faciasında hayatını kaybeden bir maden işçisinin son kez evinden çıkışı ve çocuklarının evinin önünde Zonguldak Kömürspor formasıyla futbol oynaması tasvir edildi. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...