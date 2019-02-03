Zonguldak Kömürspor: 1 - Bandırmaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, taraftarı önündeki karşılaşmada Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Uğur Erdoğan xx, Muhammet Ali Doğan xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Rıdvan xx (Gencay dk. 46 xx), Kamil xx, Mustafa xx (Doğukan dk.67 xx), Hüseyin xx, Turan xxx, Cömert xx, Okan Duran xx, Okan Eken xx (İsmail dk. 53 x), Emre xx, Mert xx
Bandırmaspor: Zülküf xx, Adem xx, Mete x, Şevket xx, Taner xx, Samet xx, Yusuf xx, Deniz xx (Cihan dk. 75 x), Üstün xx (Haluk dk. 64 xxx), Mehmet xx, Timur xx (Oğulcan dk. 57 xx)
Goller: Turan Yılmaz (dk. 18) (Zonguldak Kömürspor), Haluk Türkeri (dk. 84 pen.) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan, Mert, Okan (Zonguldak Kömürspor), Yusuf, Şevket, Oğulcan (Bandırmaspor)
Emre Can Bayram - ZONGULDAK (İHA)