Zona belirtileri nelerdir? Zona neden olur, nasıl anlaşılır?

Zona ağrılı bir deri döküntüsüdür. Bu hastalığa suçiçeği zoster virüsü neden olur. Zona genellikle yüzün veya vücudun bir tarafında küçük bir alanda görülür. Herpes zoster olarak da adlandırılır. Zona, yaşlı yetişkinlerde ve stres, yaralanma, bazı ilaçlar veya diğer nedenlerden dolayı zayıf bağışıklık sistemlerine sahip kişilerde yaygındır. Zona hastalarının çoğu iyileşir ve bir daha zona olmaz. Ancak bir kereden fazla da zona almak mümkündür.

Zona belirtileri nelerdir?

Zona hastalığı, suçiçeğine neden olan virüsün vücudunuza tekrar giymesiyle ortaya çıkar. Suçiçeği iyileştikten sonra, virüs sinir köklerinizde uyur. Bazı insanlarda sonsuza kadar uykuda kalır. Diğerlerinde, hastalık, stres veya yaşlanma bağışıklık sistemini zayıflattığında virüs uyanır.

Bazı ilaçlar virüsün uyanmasını ve zona döküntüsüne neden olmasını tetikleyebilir. Bunun neden olduğu açık değildir. Ancak virüs tekrar aktif hale geldikten sonra, suçiçeği değil, sadece zonaya neden olabilir.

Zona neden olur ve nasıl anlaşılır?

Zona hastalığı olan, başka birinden zona yakalayamazsınız. Ancak, zona döküntüsü olan bir kişinin virüsü suçiçeği olmayan ve suçiçeği aşısı olmayan bir kişiye yayma şansı azdır. Zona semptomları aşamalı olarak ortaya çıkar. İlk başta baş ağrınız olabilir veya ışığa duyarlı olabilirsiniz. Grip olmuşsunuz gibi hissedebilirsiniz, ancak ateşiniz olmayabilir.

Daha sonra, belirli bir bölgede kaşıntı, karıncalanma veya ağrı hissedebilirsiniz. Birkaç gün sonra küçük bir döküntü alanı oluşabilir. Döküntü kabarcık kümelerine dönüşür. Kabarcıklar sıvı ile doldurulur ve kabuk bağlar. Kabarcıkların iyileşmesi 2 ila 4 hafta sürer ve yara izleri bırakabilirler. Bazı insanlarda sadece hafif bir döküntü oluşur ve bazı insanlar zona olsa dahi hiç döküntü yaşamaz.

Zona belirtileri nasıl başlar?

Zona geçirirken baş dönmesi veya zayıf hissetmeniz de mümkündür. Yüzünüzde ağrı veya döküntü, görüşünüzde değişiklikler, odaklanmada zorlanma veya vücuda yayılan bir döküntü olabilir. Yüzünüzde, özellikle gözünüzün yakınında veya burnunuzun ucunda kızarıklık veya kabarcıklar göz sorunlarının uyarısı olabilir.

Vücudunuzda zona olabileceğini düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayın. Erkenden tedavi olmak en iyisidir. İlaç, semptomların daha erken iyileşmesine yardımcı olabilir. Gözünüzün veya burnunuzun yakınında zona varsa hemen doktorunuza görünün. Göze giren zona kalıcı göz hasarına neden olabilir.

Zona belirtisi nedir?

Zona ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçlar arasında antiviral ilaçlar ve ağrı kesici ilaçlar bulunur. Zona olabileceğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza görünün. Antiviral ilaçlara hemen başlamak döküntülerin daha hızlı iyileşmesine ve daha az ağrılı olmasına yardımcı olabilir. Zona durumunuz çok ağrılıysa reçeteli ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız olabilir.

Evde bakım da daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Cilt yaralarına dikkat edin ve onları temiz tutun. İlaçlarınızı talimatlara uygun şekilde alın. Acıdan rahatsız olursanız, doktorunuza söyleyin. Diğer tedaviler yoğun ağrıya yardımcı olabilir.

Suçiçeği olan herkes zona olabilir. 50 yaşından büyükseniz veya zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa zona olma şansınız daha yüksektir.

Zona nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Yetişkinler için bir zona aşısı vardır. Bu, zona olma şansınızı azaltır ve zona sonrası oluşabilecek uzun süreli ağrıyı önler. Zona olursanız, aşı olmanız daha az acı çekmenizi ve kızarıklığın daha çabuk temizlenmesini sağlar. Zona, herkesin adını bildiği bir durumdur, ancak pek çok insan bu konuda çok fazla şey bilmez. Zona alacak olan insanlar, geçmişte bir zamanlar suçiçeği virüsüne maruz kalan insanlardır.

Zona iki yaşındayken olabilir, 90 yaşındayken de ortaya çıkabilir. Bu sadece hayatınızın bir noktasında orada olduğu anlamına gelir. Zonanın tipik belirtileri ciltte karıncalanma veya yanma hissi ile başlar. Bu, genellikle başın veya boynun üzerinde olmasına rağmen, vücudun merkezinin etrafında bir yerde olacaktır. Yani genellikle belki bir gün veya birkaç gün boyunca yanma veya karıncalanma olur. Bundan sonra da bazı kabarcıklar çıkar.