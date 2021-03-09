Zoe, League of Legends dünyasında henüz yeni sayılabilecek bir fırlama bir şampiyondur. Hilebaz olarak bilinen Zoe şampiyonunun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları hazırladık.

Alacakaranlığın Sureti Zoe

Hınzır, yaramaz, hayal gücünün haddi hesabı yok, değişimin vücut bulmuş halidir Zoe. Targon'un kozmik habercisi olan Zoe, evrene yeniden şekillendirecek olan haberlerin iletilmesinde görevlidir. Yalnızca Zoe'nin varlığı bile matematiği çarpıtmaya yeter. Kimi zaman istemeden ya da kötü niyet barındırmadan felaketlere sebep olabiliyor.

Zoe, görevlerini geniş ve kayıtsız bir tavırla hallediyor. Kendisiyle oyun oynayacak faniler yaratmak, oyalanacak bol bol eğlence düşlemek derken hesaplar karışıyor. Bu şampiyon ile karşılaşmak sizi neşelendirebilir hatta oldukça iyi bir deneyim kazandırabilir. Fakat Zoe oldukça tehlikeli bir karakterdir. Altında görünenden fazlası yatar...

Alacakaranlığın Sureti Zoe Oynanış Biçimi

Pırıltı Şenliği skili Zoe'nin pasif yeteneğidir. Bu yetenek sayesinde Zoe, bir sonraki normal saldırısında ya da kabarcığı 5 saniye içinde ilave büyü hasarı verir.

Uçarı Yıldız, klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenektir. Kat ettiği mesafe arttıkça hasarı da artar. Bir atış yapar ve bu atış büyü hasarı verir. Ayrıca yakınındaki bir konuma yönlendirmek için bu yeteneği yeniden kullanabilirsiniz.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Büyü Hırsızı, Zoe rakiplerinin büyülerini ve eşyalarının aktiflerini kullanmaları halinde yerde kalan büyü küreleri düşürmelerine neden olur. Diğer yandan biçtiği bazı minyonlar da büyü küreleri düşürür. Aktif halde, küresi almak, o büyüyü bir defa kullanabilmeyi sağlar. Pasif halde ise bu yeteneğini kullandığında Hareket Hızı kazanır. Aynı zamanda hedefine yönelerek büyü hasarı verir. Her 3 atışta ise Pırıltı Şenliği etkisi uygulayabilir.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hınzır Uyku Baloncuğu, voleyle gönderdiği baloncuk büyü hasarı verir. Hiçbir şeye isabet etmezse bir kapan olarak kalır. Diğer yandan duvar üstünden uçarken baloncuğun menzili artar. İsabet sonrası kurbanı 2 saniyeliğine uykuya dalar. Saldırı ve yetenek isabetleri uykuyu bozar. Böylece iki kat hasar verir. Katlanan hasar miktarının azami limiti yoktur. Rakipler uyuduğunda ise Hınzır Uyku Baloncuğu’nun bekleme süresi azalır.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Bi' Ordayım Bi' Burda, şampiyon 1 saniyeliğine yakındaki bir konuma ışınlanır. Ardından bulunduğu yere geri döner. Bu esnada yetenek kullanıp saldırı yapabilir. Fakat hareket edemez. Diğer yandan duvarların ötesini görebilir.

Alacakaranlığın Sureti Zoe S11 Rün Dizilimi

Yaramaz Zoe şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Kan Tadı

Gözyuvarı Koleksiyonu

Mükemmel Avcı

Büyücülük

Mana Akışı Yüzüğü

Kızart

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Alacakaranlığın Sureti Zoe S11 Yetenek Skilleri

Tecrübeli oyuncular söz konusu yetenek skilleri olduğunda içinde Bi' Ordayım Bi' Burda olan önemli komboları denemeye zaman ayırır. Ayrıca bu skillde taciz atışı yapma sanatında ustalaşmak oldukça önemlidir. Zoe şampiyonu S11 yetenek skilleri dağılımı;

Uçarı Yıldız: 1- 4- 5- 7- 9

Büyü Hırsızı: 3- 14- 15- 17- 18

Hınzır Uyku Baloncuğu: 2- 4- 8- 10- 12

Bi' Ordayım Bi' Burda: 6- 11- 16

Alacakaranlığın Sureti Zoe S11 Counter Pickler

Zoe şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Ahri

Fizz

Yasuo

Kassadin

Katarina

Lux

Alacakaranlığın Sureti Zoe Full Build S11 Eşya Dizilimi

Luden'in Çığlığı

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Rabadon'un Şapkası

Hiçlik Değneği

Alacakaranlığın Sureti Zoe Kostümleri

Zoe şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Siber Pop Kostümü

Havuz Partisi Kostümü