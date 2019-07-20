Zlatan Ibrahimovic'ten rakip takımın antrenörüne şok küfür!
Futbol dünyasının sansasyonel isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, hem attığı goller hem de yarattığı polemiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İsveçli süperstar, takımı Los Angeles Galaxy'nin Los Angeles FC'yi 3-2 yendiği maçta hat-trick yaparken mücadele sonrası rakip takımın kaleci antrenörüne küfretti.
Futbol dünyasının sansasyonel isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, hem attığı goller hem de yarattığı polemiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İsveçli süperstar, takımı Los Angeles Galaxy'nin dün gece Los Angeles FC'yi 3-2 yendiği maçta hat-trick yaparken mücadele sonrası rakip takımın kaleci antrenörü Zak Abdel'e küfretti.
Golcü futbolcu, takımını galibiyete taşıdığı karşılaşma sonrası hızını alamayarak 58 yaşındaki antrenöre "Evine dön seni küçük k****k!" ifadelerini kullandı. Yıldız isim, mücadele öncesinde de rakip takımın gollerini kaydeden Carlos Vela'ya "En iyi döneminde MLS'te oynuyor. Benim 29 yaşında nerede olduğumu biliyor musunuz?" sözleriyle taş atmıştı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler