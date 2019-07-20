Futbol dünyasının sansasyonel isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, hem attığı goller hem de yarattığı polemiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İsveçli süperstar, takımı Los Angeles Galaxy'nin dün gece Los Angeles FC'yi 3-2 yendiği maçta hat-trick yaparken mücadele sonrası rakip takımın kaleci antrenörü Zak Abdel'e küfretti.

Golcü futbolcu, takımını galibiyete taşıdığı karşılaşma sonrası hızını alamayarak 58 yaşındaki antrenöre "Evine dön seni küçük k****k!" ifadelerini kullandı. Yıldız isim, mücadele öncesinde de rakip takımın gollerini kaydeden Carlos Vela'ya "En iyi döneminde MLS'te oynuyor. Benim 29 yaşında nerede olduğumu biliyor musunuz?" sözleriyle taş atmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler