İtalya Serie A'nın 38'inci haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, Inter ile girdiği kıyasıya mücadelede kazanan taraf olmayı bildi ve şampiyonluğa ulaştı.

igin son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.

ZLATAN'IN ŞAMPİYONLUKTAKİ PAYI

Bu arada, Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GALİBİYET YETMEDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Inter, Milano'daki San Siro Stadı'nda Sampdoria ile karşılaştı. Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği müsabakada Inter, rakibini 49. dakikada Ivan Perisic, 55 ve 57. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Inter maçını kazanmasına karşın, lider Milan'ın da Sassuolo'yu 3-0 yenmesi nedeniyle ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı.

ZLATAN YENİDEN ŞAMPİYON KADRODA

Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırırken bu başarıdaki Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu detayları dikkat çekti.

Milan'ın bundan önceki şampiyon kadrosunda yine Zlatan Ibrahimoviç vardı. İsveçli oyuncu, 2010 yılında 46 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Milan'a gelmişti. O sezon şampiyonluğa ulaşan Milan'ın önemli isimlerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da kilit rol oynadı. Sassuolo karşısında 72. dakikada Olivier Giroud'un yerine oyuna dahil olan 40 yaşındaki golcü, kırmızı-siyahlı formayla 2. Seri A şampiyonluğu sevinci yaşamış oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ŞANSSIZLIĞI

Milan'ın şampiyonluğu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi. Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona ulaşan taraf Inter olmuştu.

Bu sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Çalhanoğlu, bu kez Inter formasıyla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi ve kupayı Milan müzesine götürdü. Yıldız oyuncu, eski takımı Milan'ın şampiyon olmasıyla birlikte İtalya'da bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayamayarak lanetini bozamadı.

Bu sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 12 asistlik katkı yaptı. Milli oyuncumuz, Inter'de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SATAŞTI

Zlatan Ibrahimovic, 11 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istedi. Deneyimli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuya sataştı.





Şampiyon Milan'da taraftar, sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun her fırsatta protesto ediyor. Hemen hemen her kutlamada milli futbolcunun aleyhine tezahüratlarda bulunurken aynı zamanda ağır şekilde tepki gösteriyorlar.

Milli yıldız ayrıca sezon boyunca her Milano derbisinde ıslıklanmıştı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC - HAKAN ÇALHANOĞLU GERGİNLİĞİ ESKİYE DAYANIYOR

Milan'da bir dönem birlikte oynayan Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu ikilisinin arasındaki gerginlik eskiye dayanıyor. Zamanında aralarından su sızmayan takım arkadaşlarının yakınlığı, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transfer olmasının ardından bozulmuştu.

Ibrahimovic son çıkardığı kitabı Adrenalina'da Hakan Çalhanoğlu'dan da bahsetmiş ve milli futbolcunun kendisi sayesinde sınıf atladığını öne sürmüştü. İsveçli yıldız ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun Christian Eriksen'in trajik durumundan faydalandığını iddia etmişti.