İtalya Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem Kovid-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı. İsveç'in Hammarby takımı ile idmanlara çıkan tecrübeli golcü Zlatan Ibrahimovic de Milano'ya geri döndü.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç’ten Milano’ya geldi.

Ibrahimovic'in Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi. Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da geçen hafta ülkesinden Torino’ya gelerek takımının kampına dahil olmuştu.

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