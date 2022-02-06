İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in takımdaki geleceği merak ediliyor.

İtalyan ekibinin eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp içerisinde de görev yapan Paolo Maldini, DAZN'e İsveçli yıldızın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam etmek ve Milan ile yeni bir sözleşme imzalamak istediğini doğrulayan Maldini, "Zlatan ne istediğini biliyor. Milan ile olası anlaşmanın ne olabileceğini biliyor. Devam etmek istemiyorsa, bunu ilk söyleyen o olacak, Ancak onun fikri devam etmek. Zlatan bu takım için asla bir yük olmayacak, sadece bir kaynak olacak." sözlerini sarf etti.

2020 yılında MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'den ayrılıp Milan'a transfer olan 40 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.



