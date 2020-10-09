Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı. Çizme ekibi, Ibrahimovic'e yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

"Covid, Tanrı senin için geliyor"

Kulübün yaptığı açıklamanın ardından Ibra'dan flaş bir paylaşım geldi. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan ve 7 milyona yakın takipçisi bulunan yıldız oyuncu, "Karantina bitti. Covid'i s.... Tanrı senin için geliyor." paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.







