Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, milli takıma dönmeyi düşünmüyor. Oysa ki Ibrahimovic'in geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı paylaşım milli takıma dönüş mesajı olarak yorumlanmıştı. Yıldız oyuncu, söz konusu paylaşım için Sky Sports Italia'ya açıklamalarda bulundu.

Milli takıma dönmeyi düşünmediğini belirten Ibrahimovic, "Sadece İsveç'teki insanları rahatsız etmeye, sinirlendirmeye çalışıyordum" ifadelerini kullandı. Zlatan Ibrahimovic, milli takım kariyerini 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından sonlandırmıştı.