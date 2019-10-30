Kariyerinde Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Inter ve Milan gibi devlerde forma giyen, 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ birçok ekibin gözdesi halinde olan Zlatan Ibrahimovic, Amerika Major Lig ekibi Los Angeles Galaxy ile son maçına çıkmıştı. İsveçli süperstar, kişisel sosyal medya hesabından yeni durağının İspanya olacağını açıkladı.

Bu haberi İnstagram hesabından duyuran tecrübeli oyuncu, “Merhaba İspanya. Tahmin edin ne var? İspanya’ya geri dönüyorum” açıklamasını yaptı ancak takım ismi vermedi.

Takımı söylemedi

Ibra’nın bu açıklaması sonrasında hangi takımda forma giyeceği konusunda meraklar iyice arttı.

2008-2009 sezonunu Barcelona’da geçiren Ibrahimovic, son iki sezonda MLS’de sahne aldı. Yıldız oyuncu, Galaxy formasıyla çıktığı 58 maçta 53 gol, 15 asistlik performans sergiledi ve yaşına rağmen hâlâ çok formda olduğunu ispatladı.