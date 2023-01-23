Zlatan Ibrahimovic için sürpriz iddia

3 Ekim 1981'de İsveç'in Malmö kentinde dünyaya gelen Ibrahimovic kariyerine Malmö'de başladı. 2001 yılında 7.80 milyon avroya Ajax'a transfer olan Zlatan burada potansiyelini gösterdikten sonra 2004 yılında 16 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu. Juventus'ta gösterdiği performanstan sonra bir başka İtalyan devi olan Inter'e transfer oldu.





Inter'de gösterdiği yüksek performansın ardından dikkatleri daha da üstüne çeken Zlatan tam 69.50 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da bir yıl oynadıktan sonra yine İtalya'ya geri dönen Ibra bu sefer de Milan'a transfer oldu ve hem Juventus hem Inter hem de Milan'da forma giymiş oldu. İlk senesi kiralık olan İsveçli yıldızın bonservisi ikinci sene Milan tarafından 24 milyon Euro'ya alındı.

Avrupa'nın devlerinde forma giyen Zlatan, Milan'dan da bu sefer yeni yapılanmaya girmiş olan PSG'nin yolunu 21 milyon Euro karşılığında tuttu. PSG'de dört yıl forma giyen ve kulüp efsanelerinden olan Zlatan sözleşmesinin sonunda Manchester United'a imza attı.

İngiliz ekibinde 1.5 sezon forma giyen İsveçli efsane Mart 2018'de ABD ekiplerinde Los Angeles Galaxy forması giymeye başladı. ABD de yüksek performans sergileyen Zlatan Ibrahimovic kariyerinde dur durak bilmeden 2020 Ocak'ta ikinci kez Milan'a transfer oldu.





KUPA CANAVARI

Zlatan Ibrahimovic'in beş farklı ülkede kazandığı kupalar:

Ajax: 2001-2002 ve 2003-2004'te lig şampiyonluğu. 2001-2002'de Hollanda Kupası şampiyonluğu. 2002'de Hollanda'nın Süper Kupası olan Johan Cruyff Kupası şampiyonluğu.

Juventus: 2004-2005 ve 2005-2006 Serie A şampiyonluğu (Şike skandalı sonrası 2 şampiyonluk da Juventus'un elinden alındı)

Inter: 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 Serie A şampiyonluğu. 2006 ve 2008 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

Milan: 2010-2011, 2021-2022 Serie A şampiyonluğu. 2011 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

Barcelona: 2009-2010 La Liga şampiyonluğu. 2009 ve 2010 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu. 2009 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu. 2009 FIFA Kıtalararası şampiyonluk





Paris Saint Germain: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 Ligue 1 şampiyonluğu. 2014-2015 ve 2015-2016 Fransa Kupası şampiyonluğu. 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu. 2013, 2014 ve 2015 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu

Manchester United: 2016 Community Shield (İngiltere Süper Kupası) şampiyonluğu. 2016-2017 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu. 2017 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu

BİREYSEL ÖDÜL KOLEKSİYONCUSU

2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 yılları arasında İsveç'te yılın futbolcusu seçilen Zlatan 2008, 2009, 2011 yıllarında da İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

Attığı gol sayılarıyla dikkatleri çeken Zlatan yedi kere de gol kralı oldu.

08/09 Serie A Serie A - 25 Gol

15/16 Ligue 1 Ligue 1 - 38 Gol

15/16 Coupe de France Coupe de France - 7 Gol

14/15 Coupe de France Coupe de France - 4 Gol

13/14 Ligue 1 Ligue 1 - 26 Gol

12/13 Ligue 1 Ligue 1 - 30 Gol

11/12 Serie A Serie A - 28 Gol

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Ödüllere doymayan yıldız forvet üç kere de 12/13, 13/14 ve 15/16 yıllarında PSG formasıyla Ligue 1'de sezonun oyuncusu seçildi. 2013 yılında da İsveç formasıyla İngiltere'ye attığı müthiş golle FIFA Puskas ödülünü kazandı.

Zlatan tüm kariyeri boyunca 815 maça çıkarken 492 gol attı ve 202 gol pası verdi.

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SEZON SONU FUTBOLU BIRAKABİLİR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sakatlığından dolayı bir yıldır sahalardan uzak kalan Zlatan'ın yazın futbolu bırakması bekleniyor. Attığı ikonik goller ve gündem olan açıklamalarıya her zaman ön planda olan Zlatan'ın nasıl bir geleceği olacağı merak konusu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre efsane golcü futbola veda ettikten sonra Milan'da yeni görevi hazır.

İsveçli golcü sezon sonunda futbolu bırakırsa kulüp elçisi olarak görev alacak.