Zlatan Ibrahimovic: Futbolu bırakmayı düşünmüyorum

40 yaşındaki süper yıldız, ‘’Herkes sürekli oynamak ister, ancak yaşadığım sakatlıklardan sonra dengeyi tutturmam gerek’’ derken Euro 2020 gibi Dünya Kupası’nı da kaçırmak istemediğinin altını çizdi.

Emekli olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise ‘’Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Kendimi çok daha iyi tanıyorum. Vücudum yaşlansa da zihnim gençleşiyor. Şu an iyiyim, mutluyum ve oynamaya hazırım. Bırakmak için bir tarih belirlemedim. Mümkün oldukça oynamak istiyorum ve ne zaman bırakacağım konusunu düşünmüyorum. Devam edebileceğini düşünürken emekli olanlar gibi mutsuz olmak istemiyorum. İsveç’in beni çağırdığında ben hep burada olacağım.’’ şeklinde cevap verdi.