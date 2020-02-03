Zlatan Ibrahimovic değil Ryan Donk!

Ryan Donk dün maçın en güzel hareketine imza attı. Hollandalı savunmacı, Ömer Bayram’ın defansın arkasına gönderdiği topta kimsenin beklemediği bir vuruş yaptı. Topu önce göğsüyle yumuşatan devamında hemen voleye kalkan Donk, uzun boyu ve iri fiziğine rağmen atletik bir golle ağları havalandırdı. Adeta Zlatan Ibrahimovic gibi topu filelere gönderen Hollandalı futbolcu, hocası Fatih Terim’i de çok şaşırttı.

Donk’un vuruşuna kenarda inanamayan Terim, “Of of of” diyerek tepkisini gösterdi.

Stoper, orta saha, forvet...

Ligde en son 2 Kasım 2018’de 2-2 biten Fenerbahçe maçında gol atan Donk, tam 457 gün sonra rakip fileleri havalandırdı. ‘İsviçre çakısı’ gibi her işe yetişen Donk, stoper ve orta saha görevlerinin yanı sıra forvet olarak girdiği geçen sezonki Antalyaspor maçında da galibiyet sayısını kaydetmişti.