Ziya Selçuk gençlerle tenis oynadı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Tokat'a gerçekleştirdiği ziyarette Karşıyaka Ortaokulu'nda bir dizi etkinliğe katıldı.

19 Şubat 2019, Salı 18:47
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Ziya Selçuk gençlerle tenis oynadı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Tokat'a gerçekleştirdiği ziyarette Karşıyaka Ortaokulu'nda bir dizi etkinliğe katıldı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tenis İl Temsilcisi Hasan Kılıç'ın da kendisine eşlik ettiği programda okul bahçesinde tenis oynayan Bakan Selçuk, çocuklarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sporu her fırsatta destekleyen Bakan Selçuk, okuldaki tasarım atölyesinin açılışını yaptıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

DHA

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