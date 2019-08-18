Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Milli Takım Koordinatörü Ziya Özgören, Mersin’deki milli takım kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikte son 7 yılda büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Gelen başarılar doğrultusunda hedeflerin de yükseldiğini vurgulayan Özgeren, sporcuların bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Özgören, takım halinde olimpiyat kotası almak için katılacakları şampiyonalarda iyi dereceler almaları gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hedef doğrultusunda kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Son 7 yılda cimnastik alanında güzel başarılar elde edildi. İlk defa olimpiyatlara Ferhat Arıcan’la gittik. Bu defa takım halinde gitmek istiyoruz. Çünkü bir tane sporcunun gitmesiyle takım halinde gidilmesi arasında çok fark var. Takım halinde gidilmesi durumunda 4 sporcunun madalya alma şansı oluyor. Olimpiyatlara takım halinde giderek son 7 yılda kazanılan başarılara önemli bir ekleme yapmak istiyoruz." Özgören, geçmiş şampiyonalardaki hataları çok iyi analiz ettiklerini ve sporcuların bu hataları tekrarlamaması için plan ve program dahilinde çalıştıklarına dikkati çekti.

Sporcuların şu anki performansından memnun olduklarını vurgulayan Özgören,"Her sporcumuzun çok iyi olduğu aletler var ve madalya alma şansları oldukça yüksek. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlara gitme potansiyelindeyiz"

Milli sporculardan Ümit Şamiloğlu ise çalışmaların yüksek moralle sürdüğünü anlatarak, iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. Zaman kısaldıkça heyecanın daha da arttığını anlatan Şamiloğlu, "Daha ciddi ve dikkatli çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gideriyoruz. Takım olarak ilk kez olimpiyatlara gitme potansiyelindeyiz. Çalışmalar da buna göre şekilleniyor. Burada olimpiyatlarda madalyaya oynayacak 4-5 sporcu var. Takım halinde gitmek bizim çok güzel olacak." dedi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da kampın çok verimli ve iyi geçtiğini ifade ederek, "2016’da olimpiyatlara gitmek için gitmiştim. Şimdi 2020’ye sadece gitmiş olmak için değil madalya almak için gideceğim. Tarih yazma şansımız var. Olimpiyatlara takım olarak hiç katılamadık. Takım olarak gitmeyi başaracağız. Potansiyelimiz çok yüksek." diye konuştu.

Milli sporcu İbrahim Çolak ise olimpiyatlara gidebilecek kapasitede olduklarını ve elde edilecek başarının Türk cimnastiğine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Cimnastikteki ilerleyişin son yıllarda arttığına dikkati çeken Çolak, "Hedefimiz var ve bir ilki başarabiliriz. Önemli olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızda bu doğrultuda ilerliyor. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirip hedefimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA