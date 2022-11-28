Zirveye Bucaspor ambargosu

İki sezon üst üste şampiyonluk parolası koyarak Süper Lig 'e yükselmeyi hedefleyen Bucaspor, Kırmızı Grup'ta birbirinden güçlü rakiplerinin arasında zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. 6 maçlık galibiyet serisiyle gittiği ligin en zorlu deplasmanlarından birinde Zonguldak Kömürspor'a karşı da 10 kişi oynadığı maçta öne geçen İzmir ekibi, üstünlüğünü koruyamasa da puanla dönmeyi bildi. Geride kalan haftayı da ligin zirvesinde kapatan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kabul ediliyor. En az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak tüm dikkatleri üzerine çeken, profesyonel liglere damga vuran Sarı Fırtına'nın sezon başında kurulan iddialı kadrosu adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cihan Aktaş damgası

Takımı adeta uçurumun kenarından alıp yeniden ayağa kaldıran, 3. Lig'den 2. Lig'e taşıyan iş insanı Cihan Aktaş, katıldığı her mecrada şampiyonluk hedefini yinelerken ortaya koyduğu vizyonla da kulübün kurumsal organizasyonunu Süper Lig seviyesine taşımak adına büyük mesai harcıyor.