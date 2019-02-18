Zirvenin tek sahibi: Bahçeşehir SuperMassive

Ligde kıran kırana geçen bir hafta daha sona erdi. Beşinci hafta sonunda, Bahçeşehir SuperMassive galibiyet sayısını 9’a çıkartarak liderlik koltuğunda tek başına otururken, hemen arkasında ise sekizer galibiyeti bulunan 1907 Fenerbahçe Espor ve Royal Youth’un nefesini ensesinde hissetti.

Haftaya damgasını vuran diğer takımlar ise 2’de 2 yaparak yenilgi yüzü görmeyen Doğuş Üni Aurora ve Dark Passage oldu. Doğuş Üni Aurora 6, Dark Dark Passage ise 5 puana çıkarak Mevsim Finalleri için iddialarını sürdürdüler.

Mevsime hızlı başlayan Galatasaray Espor, zirve yarışından koptu. Alınan iki mağlubiyetin ardından takım 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu hafta galibiyet yüzü göremeyen diğer takımlar ise Beşiktaş, HWA GAMING ve Bursaspor Esports oldu. Mevsim finalleri çizgisinin altına düşen ekipler için çanlar çalmaya başladı. Haftaya Bursaspor Esports gaibiyeti ile başlayan GALAKTICOS , Doğuş Üni Aurora mağlubiyeti ile kapatarak, lig aşamasının bitimine 4 hafta kala mevsim finalleri çizgisinin 3 puan uzağında kaldı.

Önümüzdeki hafta vadide derbi ateşi yükselecek

VFŞL’nin 6. haftasında, vadide derbi heyecanı yaşanacak. Çıkış yakalamak isteyen iki ezeli rakip, Beşiktaş ve Galatasaray Espor 24 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 6. Hafta maçları, 23 – 24 Şubat tarihlerinde, Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanacak. Sahne’de izleyici olarak yer almak ve takımını desteklemek isteyenler biletlerini http://www.biletix.com/mekan/RH/TURKIYE/tr adresinden satın alabilirler.