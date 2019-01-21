23 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Zirvede olmak baskı yaratmıyor, hatta rahatlatıyor. Biz pas takımıyız, puan farkı olunca da fark etmiyor. Geldiğim günden beri Emre ağabey yardımcı oluyor bana, ondan çok şeyler öğrendim. Onun yanında oynamak mutluluk verici, çok kaliteli bir ayak” yorumunu yaptı.

Arda Turan ilk kez

Başakşehir’in tecrübeli ismi Arda Turan, dün akşamki Trabzonspor mücadelesinde görev yaptı. Cezası sebebiyle ligde formasına geç dönen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez bir Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına 11’de başladı. Mücadelenin ilk anından itibaren Trabzonspor karşısında etkili olmaya çalışan Arda, 32. dakikada klasını konuşturdu. Maçın 32. dakikasında Trabzonspor ceza alanı dışından topu İrfan Can Kahveci’yle buluşturan Arda’nın bu ikramını, takım arkadaşı başarılı bir vuruşla değerlendirdi ve gecede perdeyi açan isim oldu. 70. dakikada sarı kart gören Arda Turan, 71. dakikada teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı.



