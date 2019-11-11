Süper Lig Puan durumu.. Futbolseverlerin en çok baktığı yerlerden olan Puan Durumu Süper Lig'in 11. haftasında adeta yerle bir oldu. Zirve yarışındaki takımların oynadığı maçlarda sıralama neredeyse tamamen değişirken, yeni lider Sivasspor oldu. Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada. 19 puanlı takımlar arasında liderlikten olan Alanyaspor ile birlikte Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir var. Sonrasında Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 18'er puanla kendilerine yer buldular. Böylece 21-18 puan arasına tam sekiz takım sıkıştı.





Takımlar O G B M A Y P

1.DG Sivasspor 11 6 3 2 20 11 21

2.Fenerbahçe 11 6 2 3 21 12 20

3.Trabzonspor 11 5 4 2 20 13 19

4.A.Alanyaspor 11 5 4 2 19 12 19

5.M.Başakşehir 11 5 4 2 18 13 19

6.Galatasaray 11 5 4 2 13 9 19

7.BTC Turk Y.Malatya 11 5 3 3 25 13 18

8.Beşiktaş 11 5 3 3 14 13 18

9.Gaziantep FK 11 4 3 4 16 21 15

10.Ç.Rizespor 11 4 2 5 11 18 14

11.Göztepe 11 3 4 4 10 12 13

12.İH Konyaspor 11 3 4 4 12 16 13

13.Kasımpaşa 11 3 3 5 16 18 12

14.Y.Denizlispor 11 3 2 6 9 13 11

15.Antalyaspor 11 3 2 6 11 20 11

16.Gençlerbirliği 11 2 4 5 15 16 10

17.MKE Ankaragücü 11 2 3 6 8 17 9

18.İM Kayserispor 11 1 4 6 10 21 7

Süper Lig 11. hafta maç sonuçları

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor

17.30 Sivasspor 2 - 0 Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor 1 - 0 Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK 0 - 2 Galatasaray

10 Kasım Pazar

14.00 Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

19.00 Başakşehir 2-1 Ankaragücü

19.00 Beşiktaş 1-0 Denizlispor

Süper Lig 12. hafta fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

Kayserispor - Sivasspor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Gaziantep FK