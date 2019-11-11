Zirve karıştı! İşte Süper Lig puan durumu | 11. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de oynanan 11. hafta maçları sonrası zirve karıştı. Süper Lig puan durumu futbol severler tarafından büyük merak konusu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapattı. Zirve yarışı veren Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor kritik puanlar kaybetti. Ayrıca Sivasspor haftayı kazanarak kapattı ve liderliğe yükseldi. İşte 11. hafta Süper Lig maç sonuçları ve Süper Lig fikstürü...
Süper Lig Puan durumu.. Futbolseverlerin en çok baktığı yerlerden olan Puan Durumu Süper Lig'in 11. haftasında adeta yerle bir oldu. Zirve yarışındaki takımların oynadığı maçlarda sıralama neredeyse tamamen değişirken, yeni lider Sivasspor oldu. Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada. 19 puanlı takımlar arasında liderlikten olan Alanyaspor ile birlikte Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir var. Sonrasında Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş 18'er puanla kendilerine yer buldular. Böylece 21-18 puan arasına tam sekiz takım sıkıştı.
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Takımlar O G B M A Y P
1.DG Sivasspor 11 6 3 2 20 11 21
2.Fenerbahçe 11 6 2 3 21 12 20
3.Trabzonspor 11 5 4 2 20 13 19
4.A.Alanyaspor 11 5 4 2 19 12 19
5.M.Başakşehir 11 5 4 2 18 13 19
6.Galatasaray 11 5 4 2 13 9 19
7.BTC Turk Y.Malatya 11 5 3 3 25 13 18
8.Beşiktaş 11 5 3 3 14 13 18
9.Gaziantep FK 11 4 3 4 16 21 15
10.Ç.Rizespor 11 4 2 5 11 18 14
11.Göztepe 11 3 4 4 10 12 13
12.İH Konyaspor 11 3 4 4 12 16 13
13.Kasımpaşa 11 3 3 5 16 18 12
14.Y.Denizlispor 11 3 2 6 9 13 11
15.Antalyaspor 11 3 2 6 11 20 11
16.Gençlerbirliği 11 2 4 5 15 16 10
17.MKE Ankaragücü 11 2 3 6 8 17 9
18.İM Kayserispor 11 1 4 6 10 21 7
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
17.30 Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor 1 - 0 Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK 0 - 2 Galatasaray
10 Kasım Pazar
14.00 Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor 1-0 Alanyaspor
19.00 Başakşehir 2-1 Ankaragücü
19.00 Beşiktaş 1-0 Denizlispor
Süper Lig 12. hafta fikstürü
Galatasaray - Başakşehir
Denizlispor - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş
Kayserispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Gaziantep FK