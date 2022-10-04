Zirve hattında haftanın kazananı Trabzonspor!

Fırtına, fırsat haftasını iyi değerlendirdi... Liderlik yarışı veren Adana Demirspor ile Galatasaray ’ın berabere kaldığı haftada, BeşiktaşFenerbahçe derbisi de 0-0 sonuçlanınca, Trabzonspor’un üstünde yer alan 4 rakibi puan kaybetti. Bordo-Mavililer ise zorlu Kayserispor deplasmanında geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi.

Haftaya 7. sırada başlayan Karadeniz ekibi, bu galibiyetle 2 sıra birden yükseldi. Daha da önemlisi zirveyle olan fark 1 puana indi. Ligin tepesindeki ilk 4 takım durumundaki Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray’ın 17’şer puanı bulunuyor. Onları 16 puanla Fırtına takip ediyor.

Geçen sezonla fark 2

Beşiktaş ’ın 15, Fenerbahçe ’nin ise 14 puanı var. Geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta 16 puan topladı. Abdullah Avcı’nın hedefi; galibiyet serisini sürdürüp, maç başına 2 olan puan ortalamasını yükseltmek.





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