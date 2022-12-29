Zirve adına kritik maç: Beşiktaş - Adana Demirspor

Son dönemde aradığını bulamayan Beşiktaş 'ta Şenol Güneş'in gelişi de çare olmadı. Kara Kartal, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu periyodun Siyah-Beyazlı ekibe maliyeti ise 10 puanlık bir kayıp oldu.

Zirvenin tam 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, yeniden tırmanmak istiyor. Bu anlamda Şenol Güneş'in öğrencileri, Adana Demirspor karşısında kazanıp hem rakibine yaklaşmak istiyor hem de üst sıralarla arasındaki bağlantıyı kaybetmek istemiyor.

Müthiş maç öncesinde Siyah-Beyazlılar'da cezalı oyuncu bulunmazken; Ghezzal, Montero ve Romain Saiss sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.

Şimşekler tam kadro

Diğer tarafta ise Adana Demir; Konyaspor , Kayserispor ve Alanyaspor karşısında aldığı beraberliklerin ardından son maçta Fatih Karagümrük engelini 2-1 aştı. Vincenzo Montella'nın ekibi, bu mücadeleyi de kazanıp zirve ile arasındaki 2 puanlık farkı korumak istiyor. Mavi Şimşekler'de eksik ya da cezalı oyuncu yok.

Biletlere hücum var

Bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda genellikle tribünleri dolduramayan Beşiktaş'ta, 2022'de oynanacak son maç öncesinde büyük bir ilgi var. İki gün önce satışa çıkarılan biletlere taraftarlar büyük bir ilgi gösterirken, bilet fiyatları ise 180 ile 4 bin TL arasında değişiyor.

Ancak soğuk hava maçın hafta içi oynanacak olması Siyah-Beyazlı futbolseverleri durdurmaya yetmedi. Zirve için çok kritik olan maçta 39 binden fazla bilet satıldığı öğrenildi. Vodafone Park'ta satılmayan bilet sayısının ise 2 binden biraz daha fazla olduğu öğrenildi.

Josef hazırda bekliyor

Kartal’da Gaziantep FK deplasmanında eleştiri toplayan orta saha hattı değişiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Adana Demirspor maçında Atiba Hutchinson ve Necip Uysal’ı kulübeye çekmesi bekleniyor.

Güneş’in orta sahayı bu kez Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Josef de Souza’dan oluşturmayı planladığı öğrenildi. Salih’in Gaziantep Fk maçındaki 45 dakikalık performansını beğenen Siyah-Beyazlı hocanın, sakatlığını büyük ölçüde atlatan Josef’i de ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi.

Demir'in hedefi büyük

Zirveye oynayan Mavi Şimşekler, Beşiktaş'a karşı son 10 maçta kaybetti. Adana Demir, hem bu kötü seriyi noktalamayı hedeflerken diğer yandan da ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkararak, tarihindeki en uzun serisine ulaşmayı hedefliyor!

Bu sezon yıldızlar topluluğu ile lige giriş yapan Adana Demirspor'da hedefler büyüktü. Nitekim Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 2022'nin son maçı öncesinde aradığını bulup, şampiyonluk potasına girdi. Mavi Şimşekler'in şimdiki rakibi ise Beşiktaş olacak. Mavi-Lacivertliler, Kara Kartal'a karşı oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Adana temsilcisi, bu süreçte 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Mavi Şimşekler'in ilk hedefi, zorlu karşılaşmada bu kötü seriye noktayı koymak.

Tarihe geçecek

Diğer yandan ise Adana Demirspor, Süper Lig tarihindeki en iyi sezonunu geride bırakıyor! Ligde oynadığı son 11 maçta tek bir yenigisi bile olmayan Montella'nın öğrencileri, bu maçta da yenilmezse kulüp tarihi adına önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Yani Adana Demirspor, lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayacak. (Mertcan Polat)