Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Altınordu, yarın evinde Spor Toto 1'inci Lig'deki iddialı rakiplerinden Bodrumspor'la Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak.

Bir önceki turda aynı stadyumda akademiden yetişen gençleriyle 3'üncü Lig ekibi Sapanca Gençlikspor'u 5-0 yenerek eleyen Altınordu, bu kez kendisi gibi 1'inci Lig'de ikinci sırada yer alan Bodrumspor'u kupanın dışına itmeyi hedefliyor. Ligdeki ilk yılında zirve mücadelesi veren Bodrumspor da kupada yoluna devam etmek istiyor. (DHA)