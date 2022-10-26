Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıkladı. Galatasaray 'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor’u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları programı şu şekilde:

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon

14.00 Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor

15.00 Alanyaspor - Sakaryaspor

17.00 Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray - Ofspor

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

13.00 Giresunspor - Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor

14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK

14.00 Altınordu - Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye

14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

14.00 Eyüpspor - Düzcespor

15.00 Samsunspor - Adanaspor

17.00 Antalyaspor - Pendikspor

19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

14.00 Göztepe - Bucaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir FK

21.00 Kayserispor - Sivas Belediye Spor

İHA