Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor ile yarın karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe , Rizespor'u ağırlayacak.
Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:
Yarın
14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor
17.30 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Alanyaspor - Galatasaray
18 Ocak Çarşamba
14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor
19 Ocak Perşembe
17.30 Gaziantep FK - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor