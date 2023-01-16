Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor ile yarın karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe , Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:

Yarın

14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor

17.30 Antalyaspor - Kayserispor

20.30 Alanyaspor - Galatasaray

18 Ocak Çarşamba

14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor

19 Ocak Perşembe

17.30 Gaziantep FK - Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor