Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bir üst tura geçen 16 takımın yer alacağı kura çekimi ise yarın yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.