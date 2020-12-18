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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Son 16 turu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi ve turu geçenler son 16 takım arasına adlarını yazdırdılar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir sürprize izin vermezken ve seri başı olarak yollarına devam ederken kupanın son şampiyonu Trabzonspor ile Gençlerbirliği ise kendilerinden bir alt ligde mücadelede eden takımlara kaybederek kupaya veda ettiler. Futbolseverler ise son 16 turu kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin detayları ise haberimizde...

18 Aralık 2020, Cuma 00:04 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Son 16 turu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. 4 Büyükler'den sadece Trabzonspor sürprize izin verip elenirken Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş seri başı olarak yoluna devam ediyor.

Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi 18 Aralık cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Seri başı takımlar:

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Gaziantep

Antalyaspor 

Seri başı olmayanlar:

Kasımpaşa

Rizespor

Yeni Malatyaspor

Bursaspor

BB Erzurumspor

Adana Demirspor

Tuzlaspor

Konyaspor


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