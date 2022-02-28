Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.
Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
YARIN
20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 MART ÇARŞAMBA
17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
3 MART PERŞEMBE
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük