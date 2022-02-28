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Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

YARIN

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan 

2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük

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