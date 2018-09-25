Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda bugün 14 maç oynandı.

25 Eylül 2018, Salı 22:45
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:

Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon-Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Pendikspor-Altınordu: 2-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0

Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 2-1

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