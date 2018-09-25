Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynan 3. turda günün sonuçları şöyle:
Anagold 24Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: 2-1
1461 Trabzon-Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)
Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: 1-4
Diyarbekirspor-Samsunspor: 1-0
Altındağ Belediyespor-Manisaspor: 3-0
Pendikspor-Altınordu: 2-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: 1-2
Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: 4-1
Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 5-0
Maltepespor-Menemen Belediyespor: 1-2
Tire 1922-Sivas Belediyespor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: 1-0
Adana Demirspor-Yeni Orduspor: 2-1