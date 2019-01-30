Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

30 Ocak 2019, Çarşamba 14:12 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray A.Ş. kulüpleri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda final maçı, Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması sebebiyle Sivas'ta oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Ümraniyespor

 Akhisarspor - Kasımpaşa

 Hatayspor - Galatasaray

 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

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