Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe -Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart’ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

AA