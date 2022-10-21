Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

TFF BAŞKANI KONUŞTU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ziraat Türkiye Kupası olarak bu kupaya büyük değer veriyoruz. En alt ligden ve en üst ligden takımların birbiriyle mücadele etmesi durumu da büyük bir misyonu gösteriyor. ZTK en üst sonuçların alınabileceği bir turnuva, bunu da geçen turda görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Futbolseverlerin tüm maçlarda tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum" dedi.

İŞTE 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahya

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - AMED Sportif

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehir

Antalyaspor - Pendikspor

GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. 3. Tur maçında Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyordu. Aslan, 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisine patladı, adeta gol oldu yağdı.

Perde 27'de Rashica'nın şutunda Ramazan Işık'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla açıldı. 39'da Haris Seferovic fileleri havalandırarak Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda goller arka arkaya geldi. 53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avladı, 3 dakika sonra bu kez Gomis asisti yaptı, Rashica farkı 4'e çıkardı. 65'te Kerem ortaladı, Mathias Ross sahneye çıktı, kendisinin ilk, Aslan'ın 5. sayısını kaydetti. 74'te sezonun eleştirilen ismi Kerem asistin yanına bir de gol ekledi. 80'de Hamza Akman'ın, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk golü maçın skorunu belirledi: 7-0.

Nef Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta farklı kazanan Galatasaray adını 4. Tur'a yazdırdı.





BEŞİKTAŞ 4. TURDAN KATILDI

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil oldu.

Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.