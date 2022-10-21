Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
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TFF BAŞKANI KONUŞTU
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ziraat Türkiye Kupası olarak bu kupaya büyük değer veriyoruz. En alt ligden ve en üst ligden takımların birbiriyle mücadele etmesi durumu da büyük bir misyonu gösteriyor. ZTK en üst sonuçların alınabileceği bir turnuva, bunu da geçen turda görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Futbolseverlerin tüm maçlarda tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum" dedi.
İŞTE 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare
Bandırmaspor - Karabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahya
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - AMED Sportif
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehir
Antalyaspor - Pendikspor
GALATASARAY FARKLI KAZANDI
Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. 3. Tur maçında Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyordu. Aslan, 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisine patladı, adeta gol oldu yağdı.
Perde 27'de Rashica'nın şutunda Ramazan Işık'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla açıldı. 39'da Haris Seferovic fileleri havalandırarak Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda goller arka arkaya geldi. 53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avladı, 3 dakika sonra bu kez Gomis asisti yaptı, Rashica farkı 4'e çıkardı. 65'te Kerem ortaladı, Mathias Ross sahneye çıktı, kendisinin ilk, Aslan'ın 5. sayısını kaydetti. 74'te sezonun eleştirilen ismi Kerem asistin yanına bir de gol ekledi. 80'de Hamza Akman'ın, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk golü maçın skorunu belirledi: 7-0.
Nef Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta farklı kazanan Galatasaray adını 4. Tur'a yazdırdı.
BEŞİKTAŞ 4. TURDAN KATILDI
Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil oldu.
Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.