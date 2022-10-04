Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılışını yaptığı kura çekimi; 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu

Van Spor FK - Elazığ Karakoçan FK

Giresunspor - Amasyaspor

Balıkesirspor - Ofspor

Boluspor - Fethiyespor

Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

Hatayspor - Düzcespor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Manisa FK - Eynesil Belediye Spor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Galatasaray - Kastamonuspor

Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kayserispor - Iğdır FK

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Gaziantep FK - Sarıyer

Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Çaykur Rizespor - Boyabat 1868 Spor

Menemen FK - Bulvarspor

Uşak Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Ankaraspor - Pazarspor

Tuzlaspor - Bursa Yıldırım Spor

Samsunspor - Muş 1984 Muş Spor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Göztepe - Karaköprü Belediye Spor

Serik Belediyespor - Batman Petrol Spor

Adanaspor - Orduspor 1967

Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediye Spor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekir Spor

Kırşehir Futbol - İskenderunspor

Altay - Efeler 09 Spor

24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor



