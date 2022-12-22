Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve Son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu. Salı günü oynanmaya başlayan mücadelelerde üç gün sonunda 16 takım adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. 22 Aralık günü oynanan ilk maçta Kayserispor tur atladı. Diğer dört müsabaka sonucunda ise adını son 16'ya yazdıran 4 takım daha belirlendi.









23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor









Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor











