Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na kalan takımlar belli oldu! Galatasaray'a büyük şok
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'na kalan takımlar Galatasaray-Keçiörengücü karşılaşmasının sona ermesiyle resmen belli oldu. Sekiz takım seri başı olurken sekiz takım ise seri başı olamadı. Keçiörengücü'nü mağlup eden Galatasaray ise büyük bir sürpriz yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve Son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu. Salı günü oynanmaya başlayan mücadelelerde üç gün sonunda 16 takım adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. 22 Aralık günü oynanan ilk maçta Kayserispor tur atladı. Diğer dört müsabaka sonucunda ise adını son 16'ya yazdıran 4 takım daha belirlendi.
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23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR
Seri başı takımlar
Alanyaspor
Antalyaspor
Başakşehir
Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
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Seri başı olmayanlar
Ankaragücü
Gaziantep
Karacabey
Kayserispor
Rizespor
Sivasspor
Ümraniyespor