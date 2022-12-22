Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı! İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 5. Tur maçları tamamlanırken gözler Son 16 Turu'na çevrildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi yapıldı. Kurada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve Son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Favoriler yoluna devam ediyor
Favorilerden Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor fire vermeden yoluna devam ediyor. Sarı Lacivertliler, İstanbulspor'u 3-1'le geçerken Sarı Kırmızılılar Ankara Keçiörengücü'nü tek golle mağlup etti. Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tur biletini alırken 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Kartal, yoluna hatasız devam etti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Arabamcom Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Karacabey Belediyespor
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
Fraport Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
Son 16 Turu tek maç
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.
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Maç tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlar 17-18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Seri başı takımlar
Alanyaspor
Antalyaspor
Beşiktaş
Başakşehir
Fenerbahçe
Karagümrük
Konyaspor
Trabzonspor
Seri başı olmayanlar
Ankaragücü
Galatasaray
Gaziantep
Karacabey
Kayserispor
Rizespor
Sivasspor
Ümraniyespor