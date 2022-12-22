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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 5. Tur maçları tamamlanırken gözler Son 16 Turu'na çevrildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi yapıldı. Kurada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların rakipleri belli oldu.

22 Aralık 2022, Perşembe 23:36 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve Son 16'ya adını yazdıran takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

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Favoriler yoluna devam ediyor

Favorilerden Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor fire vermeden yoluna devam ediyor. Sarı Lacivertliler, İstanbulspor'u 3-1'le geçerken Sarı Kırmızılılar Ankara Keçiörengücü'nü tek golle mağlup etti. Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tur biletini alırken 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Kartal, yoluna hatasız devam etti. 

İŞTE EŞLEŞMELER

Corendon Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Arabamcom Konyaspor

Demir Grup Sivasspor - Karacabey Belediyespor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

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VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

Fraport Antalyaspor - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş

Son 16 Turu tek maç

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.

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Maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlar 17-18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Seri başı takımlar

Alanyaspor

Antalyaspor

Beşiktaş

Başakşehir

Fenerbahçe

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor

Seri başı olmayanlar

Ankaragücü

Galatasaray

Gaziantep

Karacabey 

Kayserispor

Rizespor

Sivasspor

Ümraniyespor


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