Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 5. Tur maçları tamamlanırken gözler Son 16 Turu'na çevrildi. Favorilerden Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor fire vermeden yoluna devam ediyor. Sarı Lacivertliler, İstanbulspor'u 3-1'le geçerken Sarı Kırmızılılar Ankara Keçiörengücü'nü tek golle mağlup etti. Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tur biletini alırken 2-0 geriye düştüğü maçta Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Kartal, yoluna hatasız devam etti. 5. Tur'un en büyük sürprizi ise Karadeniz'de yaşandı. Süper Lig ekibi Giresunspor, 2. Lig takımı Karacabey Belediyespor'a evinde 5-0'la yenildi. Bursa temsilcisi, tarihi zaferin sevincini yaşarken Çotanaklar'da ise büyük hayal kırıklığı vardı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 Turu tek maç mı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.

Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda seri başı uygulaması, takımların geçtiğimiz sezon Süper Lig'i bitirdiği sıraya göre yapılıyor.

Seri başı olan takımlar:

Fenerbahçe

Konyaspor

Başakşehir

Alanyaspor

Beşiktaş

Sivasspor

Trabzonspor

Antalyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

Galatasaray

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kayserispor

Ümraniyespor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

Karacabey Belediyespor