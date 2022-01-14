Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

İşte son 16 turu eşleşmeleri

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe