Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor ’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Samsunspor’un gollerini 3. dakikada Tamer kendi kalesine ve 87. dakikada Bah; 1922 Konyaspor’un tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Ömer kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın kullandığı korner atışında ters bir vuruş yapan Tamer topu kendi ağlarına gönderdi ve Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Çağrı’ya yapılan hareket sonrası hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer skoru 1-1’e taşıdı.

63. dakikada Melih Okutan’ın sağ kanattan ortasında topu düzelterek vuran Cihan’ın şutu az farkla auta çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Polat’ın ortasında Cihan’ın şutu yandan auta çıktı.

87. dakikada sol kanattan Melih Okutan’ın ortasına düzgün bir vuruş yapan Bah, Samsunspor’u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak Demirel

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen, Cihan (Dk. 79 Bah), Gökhan (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 59 Ali Kılıç), Boli, Çinari (Dk. 65 Polat), Berk, Semih, Melih Altıkulaç (Dk. 65 Emre), Melih Okutan

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Tuğrul, Mücahit, Cihat (Dk. 66 Mert), Çağrı (Dk. 66 Fuat), Şehmus, Hüseyin Mert, Ali, Ömer, Mehmet Ali (Dk. 75 Batuhan), Tamer, Emre

GOLLER: Dk. 3 Tamer (KK), Dk. 87 Bah (Yılport Samsunspor), Dk. 21 (P) Ömer (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

SARI KART: Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)