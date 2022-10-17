Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur başlıyor. Kastamonuspor ile eşleşen Galatasaray kupada sahne alıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçların hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçların yayın bilgileri haberimizde...

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda Sarı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak tüm karşılaşmalar ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

18 EKİM 2022 SALI

13:00 KASIMPAŞA – YENİ MERSİN İDMANYURDU | CANLI

15:00 ÇAYKUR RİZESPOR – BOYABAT 1868 SPOR | CANLI

17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR – ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | CANLI

20:30 ADANA DEMİRSPOR – ADIYAMAN FK | CANLI

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR – 52 ORDUSPOR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

15:00 BOLUSPOR - FETHİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

17:00 YILPORT SAMSUNSPOR – MUŞ 1984 MUŞSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR – DÜZCE CAM DÜZCESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

21:00 GALATASARAY – GMG KASTAMONUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

20 EKİM 2022 PERŞEMBE

13:00 GENÇLERBİRLİĞİ – NİĞDE ANADOLU FK | CANLI

15:00 YENİ MALATYASPOR – BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | CANLI

17:30 BITEXEN GİRESUNSPOR – AMASYASPOR FK | CANLI

20:30 GAZİANTEP FK – SARIYER | CANLI



