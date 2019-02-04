Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Trabzonspor, Ümraniyespor ile Galatasaray ise Hatayspor ile mücadele edecek. Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları hangi kanalda?

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (ATV)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (ASPOR)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (A2TV)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (ASPOR)