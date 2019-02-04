Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçları 5 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarını yayınlayacak kanal büyük merak konusu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar ve maçların yayın bilgileri fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Trabzonspor, Ümraniyespor ile Galatasaray ise Hatayspor ile mücadele edecek. Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları hangi kanalda?
5 Şubat Salı:
20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (ATV)
6 Şubat Çarşamba:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (ASPOR)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (A2TV)
7 Şubat Perşembe:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (ASPOR)