Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri bugün belli olacak.Kura çekimine 4. turdan gelen 27 takım ile Avrupa Kupaları’nda oynayan Galatasaray, Beşiktaş, Yeni Malatya, Trabzon ve Başakşehir ile birlikte 32 takım katılacak. 5. turda ilk maçlar 3- 4-5 Aralık, rövanşlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00’te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kura çekiminin canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Seri başı takımlar: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Yeni Malatya, Başakşehir, Rize, Antalya, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivas, Kayseri, Alanya, Gaziantep FK, Denizli, Bursa.

Seri başı olmayan takımlar: Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbul, B.B.Erzurum, Samsun, Manisa FK, Kırklareli, Tuzla, Eyüp, Hekimoğlu Trabzon, Van, Esenler Erok, 24 Erzincan.