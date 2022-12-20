24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj’ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan düzeltip sert bir şut çekti ancak Graovac bu pozisyonda topu elle engelledi ve Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mrsic topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Koita’ın pasında vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Yunus Mallı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, çok kötü bir vuruşla yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

86. dakikada sağdan ceza sahasın giren Gheorghe yerden kale sahası içine gönderdi. Donk’tan seken top, kaleci Ertuğrul’u kontrpiyede bırakırken, Metehan tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada orta sahadan atılan derin topta savunmanın arkasına hareketlenen Yunus Mallı karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 2-1

89. dakikada Graovac’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Donk topu göğsüyle indirdi. Ali Sühan Demirel, sol çaprazdan önünde kalan topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

İHA