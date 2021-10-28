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Ziraat Türkiye Kupası - Fraport TAV Antalyaspor: 5 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Diyarbekirspor’u 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

28 Ekim 2021, Perşembe 20:07 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası - Fraport TAV Antalyaspor: 5 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor ile kozlarını paylaştı. Antalya'da oynanan karşılaşmayı Kırmızı-Beyazlılar 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: Antalya     

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Burak Cansız     

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa (Dk. 76 Doğukan Özkan), Eren Albayrak, Floranus, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı (Dk. 46 Ersin Zehir), Kudriashov (Dk. 46 Erkan Eyibil) Ufuk Akyol, Milosevic, Ghacha (Dk. 46 Mustafa Erdilman), Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Amilton)     

Diyarbekirspor: Yasin Davuş (Dk. 79 Mücahit Çıra), Nurettin Çağlar, Erkan Taşkıran, Emrullah Sayar, Serdar Güncü, Seymen Yağmur, Sinan Akaydın, Oğuzhan Kayar (Dk. 82 Bilal Kılıç), Burak Topçu (Dk. 90 Ömer Selim Akar), Serhat Enes Çalışan, Fırat Arıkan     

Goller: Dk. 1 Ghacha, Dk. 5 Milosevic, Dk. 15 ve 20 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 83 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)    

ANTALYA (AA)

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